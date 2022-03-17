Бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар, люди вижили

Вчора будівля драматичного театру, в бомбосховищі якого знаходилися сотні людей, зазнала обстрілу

У Маріуполі бомбосховище під драматичним театром, який вчора знищили окупанти, витримало удар, люди залишилися живі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тарута.

«Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!», – написав він.

Також у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Нагадаємо, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Читайте також: