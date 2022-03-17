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    Бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар, люди вижили

    Бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар, люди вижили
    фото з відкритих джерел

    Вчора будівля драматичного театру, в бомбосховищі якого знаходилися сотні людей, зазнала обстрілу

    У Маріуполі бомбосховище під драматичним театром, який вчора знищили окупанти, витримало удар, люди залишилися живі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тарута.

    «Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!», – написав він.

    Також у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

    Нагадаємо, росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

    Також рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

    Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

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    Теги: Маріуполь окупанти діти війна театр бомбосховища ракета
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    Бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар, люди вижили