Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)

Окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси

В Ізюмі вщент розбили окупантів

В Ізюмі Харківської області тривають бої з окупантами. Про це начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник написав у Facebook.

«Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову і знову кидають на вірну смерть своїх солдатів-строковиків, які безславно гинуть всередині металобрухту російської «армії», – написав він.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа. Про це повідомляється у соцмережі.

Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.