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    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)

    Окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси - Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси
    фото: facebook/Максим Стрельник

    В Ізюмі вщент розбили окупантів

    В Ізюмі Харківської області тривають бої з окупантами. Про це начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник написав у Facebook.

    «Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову і знову кидають на вірну смерть своїх солдатів-строковиків, які безславно гинуть всередині металобрухту російської «армії», – написав він.

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    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)
    фото: facebook/Максим Стрельник

    Нагадаємо, у ніч на 17 березня путінські рашисти завдали удар по місті Мерефа Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждала школа, в будівлі сталася пожежа. Про це повідомляється у соцмережі.

    Як повідомлялося, Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр.

    Напередодні ЗСУ відбили атаку на Харків.

    Як відомо, рашисти зруйнували у Харкові 48 шкіл та понад 600 будинків.

    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Харківщина
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    Армія розбила техніку окупантів в Ізюмі (фото)