У Києві повітряна тривога, чутно вибухи

Мешканці столиці чули вибухи на світанку

16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Про це повідомляють мешканці міста.

Про місце і характер вибухів наразі нічого невідомо.

О 6:12 у столиці оголошена повітряна тривога.

Усіх мешканців Києва просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Як повідомлялося, у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.

15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

У ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».

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