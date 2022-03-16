У Києві повітряна тривога, чутно вибухи
Мешканці столиці чули вибухи на світанку
16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Про це повідомляють мешканці міста.
Про місце і характер вибухів наразі нічого невідомо.
О 6:12 у столиці оголошена повітряна тривога.
Усіх мешканців Києва просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Як повідомлялося, у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.
15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.
Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.
У ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».