  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві повітряна тривога, чутно вибухи

    Російські окупанти обстрілюють Київ на світанку - У Києві повітряна тривога, чутно вибухи
    Російські окупанти обстрілюють Київ на світанку

    Мешканці столиці чули вибухи на світанку

    16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Про це повідомляють мешканці міста.

    Про місце і характер вибухів наразі нічого невідомо.

    О 6:12 у столиці оголошена повітряна тривога.

    Усіх мешканців Києва просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

    Як повідомлялося, у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.

    15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

    Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

    У ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».

    Читайте також:
    Теги: вибух росія Київ війна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві повітряна тривога, чутно вибухи