  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З’явилося відео ракетного удару по Києву

    Наслідки ранкового удару окупантів по Києву - З’явилося відео ракетного удару по Києву
    Наслідки ранкового удару окупантів по Києву

    Наразі невідомі місце удару та характер руйнувань

    У мережі з’явилося відео ракетного удару по Києву, що було здійснено окупантами на світанку 16 березня.

    Наразі невідомі місце удару та характер руйнування.

    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

    Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

    У ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».

    Читайте також: Пошкоджене вибухом метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття
    Теги: вибух окупанти Київ війна обстріл #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явилося відео ракетного удару по Києву