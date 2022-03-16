З’явилося відео ракетного удару по Києву
Наразі невідомі місце удару та характер руйнувань
У мережі з’явилося відео ракетного удару по Києву, що було здійснено окупантами на світанку 16 березня.
Наразі невідомі місце удару та характер руйнування.
Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.
15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.
Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.
У ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».