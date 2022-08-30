Критично потрібні донори. Київський міський центр крові звернувся до громадян

Донорську кров можна здати у будні за адресою вул. М. Берлинського

З технічних причин локація Київського міського центру крові на Лівому Березі зачинена

Щоб забезпечити потребу в крові, на тисячу жителів має бути 40 донорів. Зараз ці показники на пострадянському просторі – менше 20 чоловік з тисячі. Про це повідомляє Київський міський центр крові.

«Що відбувається, якщо донорської крові не вистачає? Відкладаються операції, вмирають постраждалі в катастрофах, при важких пологах молоді мами втрачають кров, онкохворі не можуть пройти курси терапії. Здаючи кров, донор надає цим людям шанси на життя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з технічних причин локація Київського міського центру крові на Лівому Березі зачинена. Про відновлення роботи буде додатково повідомлено. Донорську кров можна здати у будні за адресою вул. М. Берлинського, 12 з 8:00 до 16:00.

Раніше повідомлялося, що кремлівські загарбники спонукають кримчан до примусового донорства, у зв’язку з великою кількість поранених військових РФ.