Кремлівські загарбники змушують кримчан ставати донорами крові – Денісова

Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові

Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами крові

Кремлівські загарбники спонукають кримчан до примусового донорства. Уповноважена Верховною Радою з питань прав людини Людмила Денісова повідомила, що постійно отримує інформацію про велику кількість поранених військових РФ в лікарнях та санаторіях тимчасово окупованого півострова.

За її словами, медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим.

«Головний лікар» Сімферопольської ЦРКБ видав спеціальний наказ, в якому зазначено, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1500 реципієнтів та тимчасово зупинити безоплатне надання медичних послуг», – повідомила Денісова.

Донором може стати будь-хто – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться

У Севастополі у військовому госпіталі палати переповнені, ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах перебуває до 40 осіб.

Щоб поповнити банк крові, окупаційна «влада» вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові.

Люди, аби не втратити роботу, змушені ставати донорами.

Своїми діями агресор порушує Порушення положення статті 50, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, відповідно до яких окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населення медичної допомоги та статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Раніше Денісова повідомляла, що у тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків.

Тим часом станом на ранок 27 травня Росія втратила у війні проти України 29 750 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу.