Лікарі розповіли про користь арахісу для судин

Арахіс на 13% знижує загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Японські вчені з Осакського університету з'ясували, що любителі арахісу краще захищені від інсульту та серцево-судинних захворювань. Дослідження було опубліковане в журналі Stroke.

У 1990-х роках дослідники зібрали інформацію про раціон більше 74 тис. японців 45-74 років і простежили за їх здоров'ям в наступні роки. За цей час японці, які брали участь у дослідженні, зіткнулися з 3599 інсультами та 849 випадками ішемічної хвороби серця.

Ті, хто з'їдав 4-5 ядер арахісу в день, виявилися менш схильні до серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто взагалі його не вживав.

Арахіс на 13% знизив загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань, на 16% - ризик інсульту в цілому, на 20% - ризик ішемічного інсульту. З ішемічною хворобою серця і геморагічним інсультом зв'язку не спостерігалося.

Арахіс багатий ненасиченими жирами, мінералами і вітамінами, клітковиною, і регулярне вживання його в їжу дозволяє знизити тиск і рівень «поганого» холестерину, а також зменшити запальні процеси в організмі, пояснюють автори роботи. При цьому навіть невеликої його кількості достатньо, щоб підтримати серцево-судинну систему.

Раніше лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк поділилася своїм особистим топом корисностей для серця.

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