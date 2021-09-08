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    В Україні зроблено вже 10 млн Covid-щеплень

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    За минулу добу в Україна вакцинували 149 618 людей - В Україні зроблено вже 10 млн Covid-щеплень
    За минулу добу в Україна вакцинували 149 618 людей
    Фото: glavcom.ua

    МОЗ збирався зробити 10 млн щеплень до 1 вересня, але не встиг

    Від початку кампанії з вакцинації в Україні зроблено понад 10 млн щеплень від Covid-19. Загалом щеплено 5 666 019 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Одну дозу отримали 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини.

    За минулу добу в Україна вакцинували 149 618 людей. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397.

    Протягом доби працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

    Зазначимо, що в МОЗ планували зробити 10 млн щеплень до 1 вересня, однак потім повідомили, що не встигнуть.

    В Україні вчора, 7 вересня, виявили 2 772 нові випадки Covid-19. Також 1 411 пацієнтів одужали, а 60 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 017 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

    До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

    Крім того, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.


    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікар Україна карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні зроблено вже 10 млн Covid-щеплень