Ляшко пояснив, дітям від п'яти років дозволять Covid-вакцинацію

МОЗ обіцяє не ставити блок, для того щоб розширити контингент українців, які підлягають щепленням проти коронавірусної хвороби

Міністр нагадав, що нині в Україні є можливість вакцинувати дітей від 12 років і старше

Міністерство охорони здоров'я України дозволить Covid-вакцинацію дітей віком від п’яти років, якщо виробник внесе відповідні зміни в інструкції до вакцини. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

«Ми додатково спілкуємося з бюро ВООЗ, з виробниками (Covid-вакцин, – ред.), які пройшли додаткові клінічні випробування і використовують вакцини проти коронавірусної хвороби для вакцинації дітей від п'яти років і старше. У разі внесення відповідних змін до реєстраційних документів імунобіологічних препаратів МОЗ точно не буде ставити блок, для того щоб розширити контингент українців, які підлягають щепленням проти коронавірусної хвороби», – сказав Ляшко.

За його словами, на сьогодні жоден виробник вакцини поки не вніс зміни до інструкцій зареєстрованих імунобіологічних препаратів, якими використання вакцин проти Covid-19 дозволяється для дітей віком від п'яти років.

Міністр нагадав, що нині в Україні є можливість вакцинувати дітей від 12 років і старше, оскільки виробники вакцин внесли відповідні зміни до інструкцій по використанню імунобіологічних препаратів.

Також Ляшко сказав, що шість областей претендують на перехід до «червоної» зони.

В Україні тим часом зафіксовано новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.