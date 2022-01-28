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    Ляшко пояснив, дітям від п'яти років дозволять Covid-вакцинацію

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    МОЗ обіцяє не ставити блок, для того щоб розширити контингент українців, які підлягають щепленням проти коронавірусної хвороби - Ляшко пояснив, дітям від п'яти років дозволять Covid-вакцинацію
    МОЗ обіцяє не ставити блок, для того щоб розширити контингент українців, які підлягають щепленням проти коронавірусної хвороби
    фото: khoda.gov.ua

    Міністр нагадав, що нині в Україні є можливість вакцинувати дітей від 12 років і старше

    Міністерство охорони здоров'я України дозволить Covid-вакцинацію дітей віком від п’яти років, якщо виробник внесе відповідні зміни в інструкції до вакцини. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «Укрінформ».

    «Ми додатково спілкуємося з бюро ВООЗ, з виробниками (Covid-вакцин, – ред.), які пройшли додаткові клінічні випробування і використовують вакцини проти коронавірусної хвороби для вакцинації дітей від п'яти років і старше. У разі внесення відповідних змін до реєстраційних документів імунобіологічних препаратів МОЗ точно не буде ставити блок, для того щоб розширити контингент українців, які підлягають щепленням проти коронавірусної хвороби», – сказав Ляшко.

    За його словами, на сьогодні жоден виробник вакцини поки не вніс зміни до інструкцій зареєстрованих імунобіологічних препаратів, якими використання вакцин проти Covid-19 дозволяється для дітей віком від п'яти років.

    Міністр нагадав, що нині в Україні є можливість вакцинувати дітей від 12 років і старше, оскільки виробники вакцин внесли відповідні зміни до інструкцій по використанню імунобіологічних препаратів.

    Також Ляшко сказав, що шість областей претендують на перехід до «червоної» зони.

    В Україні тим часом зафіксовано новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я діти щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко пояснив, дітям від п'яти років дозволять Covid-вакцинацію