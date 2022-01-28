Новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19

Протягом доби від ускладнень Covid-19 померли 144 людини. Одужали – 6 142 людини.

Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксували в Івано-Франківській (2807), Львівській (2793) та Одеській (2406) областях, а також у Києві (2384).

Графіка МОЗ

Лабораторії вчора зробили понад 168 тисяч тестів на коронавірус: методом – 91 934, методом – 6 589. Також зробили 69 550 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 17,8 мільйона тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили понад 3,9 млн випадків Covid-19. З них 99 882 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона – одужали.

Нагадаємо, що за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.