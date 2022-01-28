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    Новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19

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    Новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19
    фото: Укрінформ

    Найбільше нових хворих виявлено в Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях

    В Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19 – вже другий день поспіль в Україні фіксують рекорд з початку пандемії. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти. Про таке повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

    Протягом доби від ускладнень Covid-19 померли 144 людини. Одужали – 6 142 людини.

    Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксували в Івано-Франківській (2807), Львівській (2793) та Одеській (2406) областях, а також у Києві (2384).

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Лабораторії вчора зробили понад 168 тисяч тестів на коронавірус: методом ПЛР – 91 934, методом ІФА – 6 589. Також зробили 69 550 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 17,8 мільйона тестувань на коронавірус.

    Від початку пандемії в нас виявили понад 3,9 млн випадків Covid-19. З них 99 882 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,6 мільйона – одужали.

    Нагадаємо, що за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

    Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня рекорд хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19