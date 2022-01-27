Невакцинована вчителька пішла в суд та отримала на горіхи

У рішенні наголошено, що відсутність вакцинації від Covid-19 є перешкодою і в інших сферах суспільного життя

Феміда відкинула твердження невакцинованої вчительки про медичний експеримент на людях

Теофіпольський районний суд Хмельницької області ґрунтовно пояснив, чому не задовольнив позов вчительки інформатики, яку було відсторонено від роботи на підставі відсутності у неї щеплення від Covid-19. Про повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 18 січня.

Феміда не побачила порушення конституційних прав та свобод невакцинованої освітянки. При цьому суд наголосив, що інтереси однієї особи не можуть домінувати над інтересами держави в питанні безпеки життя і здоров’я її громадян.

«Держава, встановивши правило про те, що без щеплення проти Covid-19 особа не може бути допущена до роботи на посаді вчителя, не тільки реалізує свій обов`язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров`я всіх учнів та працівників в школі, а й захищає таким чином і самого працівника, який не отримав профілактичного щеплення», – сказано у судовому рішенні.

Крім цього суд вважає: можливість продовження роботи на посаді вчителя лише за умови проходження вакцинації від Covid-19 не може вважатися дискримінацією щодо працівників за критерієм наявності або відсутності вакцинації. Вимога проходження вакцинації фактично є лише однією з вимог для зайняття тієї чи іншої посади поряд з іншими вимогами, до яких також належать: профільна освіта, стаж роботи, проходження медичного огляду, досягнення певного віку тощо.

«Для прикладу, неможливість зайняття посади водія особою без водійського посвідчення не може вважатися дискримінацією стосовно такої особи за ознакою наявності або відсутності посвідчення водія», – порівняв суд.

У рішенні також зазначено, що вакцинація від COVID-19 навіть під загрозою відсторонення від роботи, не може вважатися примушуванням до вакцинації або катуванням, як стверджує позивачка. Адже особа, яка займає посаду вчителя, постає перед вибором – вакцинуватися і продовжувати роботу або залишитися вірною своїм переконанням і відмовитися від вакцинації. Але в такому випадку бути відстороненою від посади, щоб не наражати на небезпеку учнів, своїх колег та й саму себе, оскільки посада вчителя передбачає велику кількість контактів.

Водночас суд відкинув твердження невакцинованої вчительки, мовляв, жодна вакцина в світі від коронавірусної хвороби не завершила повний цикл клінічних випробувань, тому її застосування має бути виключно добровільним, а примус є незаконним медичним експериментом на людях.

Окремо суд наголосив на тому, що відсутність вакцинації від Covid-19 є перешкодою і в інших сферах суспільного життя, зокрема обмеження відвідування розважальних закладів, торгових центрів, закладів громадського харчування тощо.