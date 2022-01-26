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    Думки вголос

    Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?

    • Віктор Ляшко

      Головний санітарний лікар України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пандемія набирає обертів - Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?
    Пандемія набирає обертів
    фото з відкритих джерел

    Рівень вакцинації українців досі незадовільний

    Не вакцинуємось – більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень.

    З 27 січня чергова область, Рівненська, заходить в червоний рівень епідемічної небезпеки щодо поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень було встановлено в Івано-Франківській області.

    Це дві із п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленями від Covid-19. І це ще раз підтверджує факт – не вакцинуємось, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. У п’ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Закарпатські області.

    І не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України.

    Карта карантину в Україні (джерело: moz.gov.ua)

    Карта карантину в Україні (джерело: moz.gov.ua)

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    Джерело: блог Віктора Ляшка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: хвороби вакцинація коронавірус
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    Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?