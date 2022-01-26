Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?
Рівень вакцинації українців досі незадовільний
Не вакцинуємось – більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень.
З 27 січня чергова область, Рівненська, заходить в червоний рівень епідемічної небезпеки щодо поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень було встановлено в Івано-Франківській області.
Це дві із п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленями від Covid-19. І це ще раз підтверджує факт – не вакцинуємось, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. У п’ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Закарпатські області.
І не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України.
Джерело: блог Віктора Ляшка