Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?

Рівень вакцинації українців досі незадовільний

Не вакцинуємось – більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень.

З 27 січня чергова область, Рівненська, заходить в червоний рівень епідемічної небезпеки щодо поширення короновірусної хвороби. До цього червоний рівень було встановлено в Івано-Франківській області.

Це дві із п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленями від Covid-19. І це ще раз підтверджує факт – не вакцинуємось, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. У п’ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Закарпатські області.

І не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України.

Карта карантину в Україні (джерело: moz.gov.ua)

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Джерело: блог Віктора Ляшка

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