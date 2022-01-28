Шість областей претендують на перехід до «червоної» зони
Ляшко назвав причину розширення «червоної» зони
Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що спалах коронавірусу розпочинається саме із заходу країни, де вкрай низький рівень вакцинації від коронавірусу. Івано-Франківська та Рівненська області мають один із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді.
За його словами, найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на Covid-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Наразі Івано-Франківська та Рівненська області перебувають у «червоній», де дуже низький рівень вакцинації.
«При тому, що регіони-лідери – місто Київ, Київська та Полтавська області – демонструють рівень у 53-75% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень», – повідомив Ляшко.
Голова МОЗ зазначив, що регіони-лідери з вакцинації перебувають у «жовтому» рівні епіднебезпеки та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості «ковідних» ліжок з киснем.
«При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік «червоного» рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до «червоної» зони наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області», – повідомив він.
В Україні тим часом зафіксовано новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19.
Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.
Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.