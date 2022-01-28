  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Шість областей претендують на перехід до «червоної» зони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ризик швидкого переходу до &laquo;червоної&raquo; зони наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області - Шість областей претендують на перехід до «червоної» зони
    Ризик швидкого переходу до «червоної» зони наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області
    фото: Укрінформ

    Ляшко назвав причину розширення «червоної» зони

    Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що спалах коронавірусу розпочинається саме із заходу країни, де вкрай низький рівень вакцинації від коронавірусу. Івано-Франківська та Рівненська області мають один із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді.

    За його словами, найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на Covid-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Наразі Івано-Франківська та Рівненська області перебувають у «червоній», де дуже низький рівень вакцинації.

    «При тому, що регіони-лідери – місто Київ, Київська та Полтавська області – демонструють рівень у 53-75% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень», – повідомив Ляшко.

    Голова МОЗ зазначив, що регіони-лідери з вакцинації перебувають у «жовтому» рівні епіднебезпеки та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості «ковідних» ліжок з киснем.

    «При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік «червоного» рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до «червоної» зони наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області», – повідомив він.

    В Україні тим часом зафіксовано новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

    Читайте також: Чому епіцентр нового спалаху Covid-19 на заході України?
    Теги: Львівщина Івано-Франківщина Сумщина Волинська область Україна Вінниччина Рівненщина Чернівецька область карантин щеплення вакцинація Закарпатская область коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шість областей претендують на перехід до «червоної» зони