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Майже 10 мільйонів українців можуть мати психічні розлади – ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Майже 10 мільйонів українців можуть мати психічні розлади – ВООЗ
ВООЗ звернув увагу на психічне здоров'я українців
фото із відкритих джерел

Велика кількість українців мають ризик психічних розладів

В Україні близько 10 млн осіб мають ризик психічних розладів. Сюди належать як легкі, і важкі форми. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге на пресконференції, пише «Укрінформ».

«Одне із занепокоєнь щодо зими – це ризик збільшення кількості проблем із психічним здоров'ям. За нашими оцінками, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів», – зазначив Клюге. За його словами, з наближенням третьої річниці війни з РФ такі виклики тільки зростають, і усвідомлення того, що наближається зима, може тільки загострити ситуацію.

Директор ЄБР ВООЗ наголосив, що з наближенням третьої річниці повномасштабної війни в Україні, в умовах, коли проходження зимового сезону може бути надскладним, основний фокус має бути на охорону здоровʼя і посилення реагування на відновлення. На сьогодні ВООЗ підтвердила близько 2000 атак на українські лікарні, медпрацівників та пацієнтів.

Клюге додав, що Національна програма підтримки психічного здоров'я, що впроваджується під патронатом першої леді Олени Зеленської за підтримки ВООЗ, швидко розширюється, але попит все ще переважає.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли,  що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду.

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Теги: здоров'я українці ВООЗ психологія психолог

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