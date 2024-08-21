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Тимчасовий захист у Нідерландах: що змінилось для українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тимчасовий захист у Нідерландах: що змінилось для українців
Нідерланди продовжують підтримку біженців з України
фото: ТСН.ua

Українці мають право на додаткову допомогу на виховання дитини віком до 18 років

Нідерланди, як інші країни ЄС, надають прихисток українцям, які були змушені покинути свої домівки. Уряд цієї держави має комплексну програму підтримки, спрямовану на допомогу біженцям. Зокрема, йдеться про грошові виплати.

Однак за два роки правила прийому та виплат дещо змінилися. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo розповів, як отримати захист в Нідерландах і яку грошову підтримку надають українцям на харчування, одяг і проживання.

Нідерланди надають громадянам України статус тимчасового захисту, який дозволяє легально проживати в країні, шукати роботу та отримувати доступ до основних соціальних послуг.

Реєстрація проходить у два етапи. Особи, які прибувають на територію країни, спочатку повинні отримати місцевий ідентифікаційний номер, відомий як BSN. Зробити це потрібно у муніципалітеті, в якому планує проживати конкретна особа.

Далі переселенці, які бажають підтвердити свій статус, повинні записатися на прийом до міграційної служби онлайн. Заявникам слід мати при собі закордонний паспорт. Це необхідно, аби заповнити спеціальну форму і зареєструватися.

Після успішної реєстрації представник міграційної служби вклеює в паспорт спеціальну наклейку, що надає дозвіл на проживання і роботу в Нідерландах.

На яку матеріальну підтримку розраховувати українцям

З 1 липня 2024 року українські біженці в Нідерландах отримують скориговані виплати відповідно до інфляції. Нові суми прив'язані до прожиткового мінімуму.

Фінансова допомога надається, щоб покрити базові витрати, такі як одяг і їжа. При цьому розміри грошового забезпечення варіюються і залежать від віку отримувача та його потреб.

Виплати на харчування

Якщо сім'я складається з одного або двох людей, то виплати на дорослого будуть 242,48 євро, а на неповнолітнього – 200,65 євро на місяць.

Сім'я з трьох осіб отримуватиме 193,98 євро на дорослого і 160,64 євро на неповнолітнього на місяць, з 4 або більше осіб – 169,74 євро на дорослого і 140,34 євро на неповнолітнього на місяць.

Водночас муніципалітети мають право вирішувати, чи надавати їжу особам, які проживають у притулках. Якщо харчування забезпечене, фінансова допомога на їжу та напої буде анульована.

Допомога на одяг та особисті витрати: для всіх категорії осіб становить 62,66 євро на місяць.

Надбавка

Біженці, які проживають у сім'ях, отримуватимуть додатково 80,9 євро, щоб покрити виплати, які понесе приймаюча сім'я.

Наприклад, сім'я із матері з двома неповнолітніми дітьми отримуватиме 703,24 євро (515,26 євро на харчування і 187,98 євро на одяг) та додатково 242,73 євро, якщо живе у родині нідерландців.

Слід зауважити, що під час розрахунку фінансової підтримки членами одної сім'ї вважають батьків та їх неповнолітніх дітей, а також опікунів, які несуть юридичну відповідальність за неодружених дітей до 18 років. У список не входять бабусі та дідусі, дядьки і тітки, одружені неповнолітні, а також рідні діти віком від 18 років.

Крім того, українці мають право на додаткову допомогу на виховання дитини віком до 18 років. Для цього потрібно звернутися до банку соціального страхування (SVB). Саме ця установа прийме рішення про відповідні вимоги та категорію особи, й допомогу.

При працевлаштуванні виплати припиняються

Особи, які працевлаштуються офіційно або мають інший дохід, одразу припиняють отримувати допомогу. Однак, згідно з даними урядового інтернет-порталу, вигоди від роботи значно перевищують втрату підтримки. Ті, хто працює принаймні 3 дні на тиждень за мінімальну заробітну плату, можуть розраховувати на заробіток, більший за прожитковий мінімум.

Водночас, маючи офіційну роботу, необхідно регулярно оплачувати комунальні послуги:

  • за воду, електроенергію та газ – 105 євро з людини, але не більше 210 євро на сім'ю;
  • за харчування – до 242,48 євро з повнолітнього українця, але не більше 484,96 євро на сім'ю.

Водночас біженці, які не мають доходу, продовжать отримувати допомогу на проживання. Вони звільнені від сплати оренди муніципальних притулків та харчування в цих закладах.

Нагадаємо, ставлення до біженців та іммігрантів у Нідерландах стає жорсткішим, незалежно від того, які політичні погляди мають громадяни країни. Голландці незалежно від того, яку партію підтримують, вважають міграцію найбільшою проблемою своєї країни. Такими є дані опитування, опублікованого соціологічною компанією Ipsos I&O.

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Теги: соцвиплати страхування біженці харчування послуги робота житло українці соціум Нідерланди переселенці правила

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