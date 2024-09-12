ООН повідомила про новий спалах мавпячої віспи в Африці: ситуація у Конго критична

200 тис. вакцин проти віспи доставлено до столиці Конго, але проблеми з інфраструктурою заважають побороти спалах мавпячої віспи

В Африці серед біженців зареєстровано не менше ніж 88 випадків захворювання на віспу мавп (mpox), з них 68 серед біженців у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), пише BBC.

«Цей новий спалах mpox атакує найуразливіші групи населення, включаючи багатьох біженців і насильно переміщені громади, що живуть у складних умовах», – сказав керівник громадської охорони здоров'я УВКБ ООН Аллен Майна.

За його словами, біженці часто живуть у переповнених сховищах, не мають доступу до безпечної води, мила та їжі, стикаються з величезними труднощами у доступі до медичної допомоги, що підвищує ризик захворювання.

Нові вакцини прибули до столиці Конго

Як зазначає BBC, медичний персонал у східній Демократичній Республіці Конго відчайдушно потребує вакцин, щоб зупинити поширення нових інфекцій. Надані ЄС 200 тис. вакцин уже доставлені до столиці Кіншасу минулого тижня, проте їх ще доведеться транспортувати величезною країною, що займе кілька тижнів.

Але для транспортування вакцин потрібні умови. Вакцини повинні зберігатися за точної температури – нижче нуля – щоб тримати свою ефективність. Також їх потрібно відправляти до сільських районів Південного Ківу, таких як Камітуга, Кавуму та Лвіро, де поширений спалах.

Відсутність інфраструктури та погані дороги означають, що гелікоптери можуть бути використані для викидання деяких вакцин, що ще більше підвищить витрати в країні, яка вже зазнає фінансових труднощів.

Як повідомило Управління верховного комісара ООН у справах біженців, організації до кінця року необхідно $21,4 млн для термінового розширення критичних заходів реагування та профілактики для біженців у країнах, які постраждали від віспи мавп. Повідомляється, що заходи направлять на підтримку 9,9 млн. вимушено переміщених осіб і громад, що приймають, у 35 країнах Африки.

До слова, новий вірус мавпячої віспи мутує швидше, ніж очікувалося. Проблемою є і той факт, що, окрім несподівано швидкої мутації, вірус поширюється часто в регіонах, де експерти не мають фінансування та обладнання для його належного відстеження.