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Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі
Ірина Пойда стала срібною призеркою паралімпійських ігор
фото: Reuters

За день українці здобули чотири медалі на Паралімпіаді-2024

Українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024, яка проходить в Парижі. Нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Другу медаль за сьогодні принесла Україні плавчиня Анна Гонтар. Дівчина виборола «бронзу» на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.

Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі фото 1
фото: IPC

Це вже друга медаль для Гонтар на Паралімпіадах: у Токіо-2020 вона також здобула нагороду на 50-метрівці вільним стилем. При цьому спортсменка утримує чинний світовий рекорд, який встановила у 2023 році на чемпіонаті світу у Манчестері — 32.54 секунди

Третю медаль на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Олександр Комаров, який виступає у класі S5. 36-річний Комаров кваліфікувався до фіналу, посівши четверте місце в загальному заліку найшвидших плавців. У фінальному запливі покращив результат понад на 8 секунд та став бронзовим призером Паралімпіади-2024.

Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі фото 2
фото з відкритих джерел

Для Комарова Паралімпіада-2024 стала четвертою у кар'єрі. Українець дебютував на Паралімпійських іграх у Лондоні-2012, але медалей не заробив. Натомість у Ріо-2016 українець став дворазовим паралімпійським призером, виборовши «золото» в естафеті 4х100 метрів вільним стилем та «бронзу» на стометрівці вільним стилем. 

Четверту медаль виборола плавчиня Ірина Пойда, яка стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S5. Це дебютна медаль для українки на Паралімпійських іграх.

Паралімпіада-2024: українські плавці завоювали ще три медалі фото 3
фото з відкритих джерел

У фіналі Пойда першу частину дистанції взагалі пропливла у статусі лідерки. Однак не втрималася на першій позиції, поступившись британці Туллі Кірні

Медалі України на Паралімпіаді-2024

  • «Срібло»: Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
  • «Бронза» : Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільним стилем, клас S5)

Нагадаємо, український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня.

У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

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Теги: українці Олександр Комаров медалі паралімпійські ігри

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