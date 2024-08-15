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ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу
В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів
фото з відкритих джерел

Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. Про це пише The New York Times.

В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду.

«Виявлення та швидке поширення нового класу mpox (віспи мавп) у східній частині Демократичної Республіки Конго, його виявлення в сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про mpox, і можливість подальшого поширення в Африці та за її межами викликають занепокоєння», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Рішення ВООЗ має на меті спонукати країни-члени почати готуватися до поширення вірусу та поділитися вакцинами, методами лікування та іншими ключовими ресурсами з біднішими країнами.

Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Раніше це сталося в липні 2022 року. Тоді спалах уразив майже 100 тис. людей у 116 країнах і вбив близько 200 осіб.

Цього разу загроза більш небезпечна. Від початку 2024 року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровано понад 14 тис. випадків віспи та 524 смерті. До групи ризику входять жінки і діти до 15 років. Крім цього, спалах віспи поширився в 13 країнах Африки, включно із кількома, де ніколи раніше не повідомлялося про випадки хвороби.

Віспа мавпце вірусне зоонозне захворювання, збудник якої належить до роду ортопоксвірусів родини Poxviridae. За приблизними підрахунками з VI по XX століття хвороба призвела до смерті щонайменше 1 млрд людей. Характерні симптоми загальної інтоксикації: нездужання, втрата апетиту, субфебрильна температура тіла тощо. На такому тлі або й без будь-яких передвісників на шкірі з'являються висипання, що часто супроводжуються підвищенням температури тіла.

Раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус скликав зустріч міжнародних експертів через зростання занепокоєння щодо поширення mpox (віспа мавп). 

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила список найнебезпечніших вірусів, бактерій і грибків, які можуть спровокувати наступну пандемію.

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Теги: здоров'я епідемія ВООЗ мавпяча віспа

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