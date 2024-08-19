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У Чехії українці можуть отримувати штрафи за дітей: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Чехії українці можуть отримувати штрафи за дітей: подробиці
Діти українців у Чехії мають відвідувати школи або дитячі садки
фото: Lisi Niesner

Обов'язкова освіта у Чехії – це один рік дошкільного навчання та 9 років відвідування загальноосвітньої школи

Українські діти з тимчасовим захистом мають відвідувати школи в Чехії, навіть за дистанційної освіти з України. За порушення цих правил батьків можуть оштрафувати. Про це йдеться на сторінці чеського МВС для українських біженців Naši Ukrajinci.

З наближенням навчального року в Міністерстві внутрішніх справ Чехії українським біженцям нагадують, що на дітей з тимчасовим захистом поширюється обов'язок здобуття освіти та відвідування школи.

Обов'язкова освіта у Чехії стосується року дошкільного навчання та 9 років відвідування загальноосвітньої школи.

«Невиконання цього обов'язку батьками або законними представниками дитини може призвести до штрафу, взяття на контроль соціальними службами, а в деяких випадках – навіть позбавлення волі на строк до 2 років», – попереджають у відомстві.

Тим біженцям, кому не вдалося знайти місце у школі чи дитячому садку, треба взяти письмове підтвердження про відмову.

Також варто подбати про запис до школи чи садка зараз, якщо досі цього не зробили. «Зверніться до найближчих садків, до своєї школи за місцем проживання – проте не обмежуйтеся тільки ними, спробуйте і ширший район. Якщо вам не вдається знайти місце самостійно, зверніться за допомогою до відділу освіти (odboru školства) муніципалітету або до адміністрації міської частини за своїм місцем проживання», – радять у МВС.

У відомстві звертають увагу, що дистанційне чи онлайн-навчання в українській школі не замінює обов'язкову шкільну освіту у Чехії.

На сайті чеського міністерства освіти опубліковано інформацію для українців про правила зарахування дітей до дитсадків та шкіл.

Найкраще звертатися до садка за місцем проживання. Який саме дитячий садок належить до місця проживання, можна дізнатися у Департаменті освіти відповідної муніципальної установи чи міського округу.

Запис до дитсадка

Для запису до дитсадка потрібно подати заповнену анкету, яку можна взяти у закладі або на його сайті. Також необхідно принести свідоцтво про народження дитини, довідку від лікаря про обов'язкову вакцинацію, посвідчення особи законного представника. Заяву можна подати до кількох установ.

Якщо дитина досягла віку обов'язкового відвідування школи (це 6-15 років), держава призначає школу, яку вона має відвідувати. Для цього потрібно звернутися до відповідного головного чи районного управління. Потім батьки письмово звертаються до школи з проханням прийняти учня. Призначена школа має прийняти його, якщо є місця.

Якщо місць немає, питання вирішується лише на рівні управлінь різних рівнів, які шукатимуть вільне місце. Батьки можуть шукати школу самостійно.

Нагадаємо, біженці з України почали приносити прибуток чеському бюджету. За перші три місяці цього року внесок українців до державної скарбниці Чехії перевищив виплачену допомогу на майже 3 мільярди чеських крон. 

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Теги: освіта правила біженці батьки дитячий садок навчання українці Чехія школа дитина

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