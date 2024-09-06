Відбір на молодіжне Євро з футболу: збірна України здолала Сербію

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро Україна зіграє проти Північної Ірландії у вівторок, 10 вересня

Українці щонайменше зможуть вийти на чемпіонат через плейоф

Молодіжна збірна України з футболу здобула вольову перемогу у відборі на Євро-2025 з футболу. У сьомому поєдинку українці обіграли Сербію з рахунком 2:1.

Україна підходила до матчу проти Сербії, маючи 100% показник перемог. Зокрема українці обіграли Англію, завдяки чому випереджали чинних чемпіонів молодіжного Євро у турнірній таблиці.

Таким чином, Україна гарантувала собі мінімум участь у плейоф відборі на молодіжне Євро. Водночас якщо «синьо-жовті» за підсумками всієї кваліфікації потраплять до трійки найкращих других місць, то теж напряму вийдуть на чемпіонат Європи.

Наступний матч у відборі на молодіжне Євро Україна зіграє проти Північної Ірландії у вівторок, 10 вересня.

Нагадаємо, суперником юніорської збірної України у півфіналі Євро-2024 стала Франція, яка зіграла внічию з Іспанією у вирішальному матчі групового етапу.

Українці вийшли до плей-оф, здолавши Італію (3:2) та посівши друге місце у своїй групі. Перед останнім туром Франція вже забезпечила собі вихід до півфіналу, але Іспанія мала шанс випередити її, здобувши перемогу в очній зустрічі. Однак нічия у цьому матчі залишила іспанців на другому місці, що визначило суперника України у півфіналі.