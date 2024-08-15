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Канада «дала добро» біженцям із України: важливі зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канада «дала добро» біженцям із України: важливі зміни

Для українців, які приїхали у Канаду до 31 березня 2024 року, без зайвої бюрократії відкриватимуть дозволи на роботу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну іммігранти з країни в'їжджали до Канади, зокрема за програмою CUAET. Візи були розраховані на три роки. Після закінчення терміну українці мали покинути Канаду. Проте рішення федеральної влади змінило ситуацію для українців на краще, пише Vancouverok.

Департамент міграції, біженства та громадянства Канади (IRCC) оприлюднив важливу новину для українських біженців у Канаді. Нововведення стосується тих українців, які прибули до країни до 31 березня 2024 року. Тепер ці люди можуть бути впевнені у завтрашньому дні.

IRCC заявив, що ці громадяни України мають право подання заяви на робочу візу – для українців без зайвої бюрократії відкриватимуть дозволи на роботу. Тож легалізуватися, залишившись у країні, можна буде вже за робочими програмами. До речі, багато канадських підприємств уже зареєстрували робочі місця для українців у банку вакансій, безкоштовному онлайн-порталі уряду Канади.

Подати заяву потрібно не пізніше 31 березня 2025 року. Дозволи на роботу діятимуть на строк до трьох років. Загальні збори з оформлення документів на процес становитимуть не більше як $255. Покрокова інструкція подачі заявки розміщена на сторінці IRCC. Крім того, співробітники відомства готові надати практичну допомогу кожному під час оформлення документів. Відкритий дозвіл буде надіслано поштою за вказаною канадською адресою.

«Ви можете подати заявку на отримання нового дозволу на роботу або продовження поточного відкритого дозволу. Щодо  тривалості передбачуваного працевлаштування, вкажіть бажаний термін (це важливо) – до трьох років з дати нового оформлення», – йдеться на сайті департаменту.

До слова, кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Статистичне управління Канади опублікувало аналіз ринку праці за липень 2024 року. Зростання безробіття вдалося призупинити, і показник майже не відрізняється від червневого, становлячи 6,4%. Причому можливість громадян працевлаштуватися залежить здебільшого від цього сектора економіки.

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Теги: Канада українці робота біженці правила

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