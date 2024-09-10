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Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступна індексація пенсій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступна індексація пенсій
Денис Шмигаль зазначив, що інфляція в Україні залишається помірною
фото: скріншот з відео

Прем'єр-міністр повідомив, що економіка в Україні помірно відновлюється

У березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

«Завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, ми зберегли всі спеціальні виплати – пенсії та субсидії виплачуються. Так буде продовжуватися, це велика робота, вона відбувається щодня. Всі індексації були проведені у березні 2023, у березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року», – наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що інфляція в Україні лишається помірною – 5,4% у липні.

«В економічній площині є речі, які я хотів би відмітити. Інфляція лишається помірною – 5,4% у липні. Економіка помірно відновлюється – 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року», – додав політик.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

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Теги: Денис Шмигаль пенсія пенсіонери Пенсійний фонд пенсійна система Україна українці

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