Шмигаль повідомив, коли відбудеться наступна індексація пенсій

Прем'єр-міністр повідомив, що економіка в Україні помірно відновлюється

У березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

«Завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, ми зберегли всі спеціальні виплати – пенсії та субсидії виплачуються. Так буде продовжуватися, це велика робота, вона відбувається щодня. Всі індексації були проведені у березні 2023, у березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року», – наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що інфляція в Україні лишається помірною – 5,4% у липні.

«В економічній площині є речі, які я хотів би відмітити. Інфляція лишається помірною – 5,4% у липні. Економіка помірно відновлюється – 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року», – додав політик.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.