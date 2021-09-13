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    Вакцинація покращує психічне здоров’я – дослідження

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    Вакцинація значно знижує страх і тривогу з приводу ймовірності власного зараження - Вакцинація покращує психічне здоров’я – дослідження
    Вакцинація значно знижує страх і тривогу з приводу ймовірності власного зараження
    Фото з відкритих джерел

    Учені виявили зв'язок між Сovid-вакциною та рівнем стресу

    Група дослідників з Університету Південної Каліфорнії в США виявила докази, які свідчать про те, що люди, які були вакциновані проти Covid-19, згодом відчували поліпшення свого психічного здоров’я. Про це пише MedicalXpress.

    Перша частина проєкту включала розсилку понад 8 тис. людям по всій країні питань, спрямованих на оцінку того, як пандемія впливає на психічне здоров’я в цілому. Виявилося, що більшість опитаних відчувала певний ступінь занепокоєння і тривожності.

    Команда продовжувала розсилати опитування одним і тим же людям кожні два тижні, щоб виміряти зміни в їхньому психічному здоров’ї в міру продовження пандемії.

    Було виявлено, що після того, як респонденти отримали вакцини проти Covid-19, 15% із них відчули зниження відчуття сильної депресії, а 4% повідомили про те, що позбулися легкого ступеня депресії.

    Вчені також підрахували, що майже 1 млн людей відчули помітне зменшення психічних розладів саме після вакцинації.

    Дослідники припускають, що їхні дані показують на те, що вакцинація проти Covid-19 не тільки захищає людей від інфекції, але і значно знижує страх і тривогу з приводу ймовірності власного зараження і зараження рідних і близьких, які також отримали захисні дози.

    Проєкт все ще триває. Будуть розіслані додаткові опитування, щоб визначити, що люди відчувають щодо перспективи зараження різними варіантами Covid-19 і як вони можуть себе почувати після вакцинації.

    Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

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    Теги: США вакцинація коронавірус
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    Вакцинація покращує психічне здоров’я – дослідження