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    Менше грошей – більше антивакцинаторів. Оприлюднено цікаве дослідження

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    Україна&nbsp;&ndash; у числі держав із низьким відсотком вакцинованих від Covid-19 - Менше грошей – більше антивакцинаторів. Оприлюднено цікаве дослідження
    Україна – у числі держав із низьким відсотком вакцинованих від Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Найбільша частка невакцинованих припадає саме на країни з доходами нижче середнього

    За даними Світового банку, саме в країнах із доходами нижче середнього (серед них і Україна) найбільша частка невакцинованих. Загальна кількість населення цієї групи складає близько 3 мільярда 300 мільйонів людей і вакциновані в них тільки 27% двома дозами, та 43% однією. Тобто 1,3 млрд населення цієї групи не отримали жодної дози вакцини. Про це ідеться в аналітиці Українського центру охорони здоров’я (UHC).

    Тим часом населення країн з низьким рівнем доходів складає 665 мільйонів людей. І хоча рівень вакцинації в цій групі складає всього 3% однією дозою та 6% двома дозами, але кількість невакцинованих в цій групі – 620 млн.

    Раніше стало відомо, скільки українців буде вакциновано до кінця року, зокрема 28% однією дозою, та 38% – двома.

    Тим часом, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

    До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.

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    Теги: Німеччина закон культура Україна щеплення населення
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    Менше грошей – більше антивакцинаторів. Оприлюднено цікаве дослідження