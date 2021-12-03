Повний курс сovid-вакцинації пройшли 37% українців

На сьогодні дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 11,5 млн людей в Україні

Майже 44% українців отримали бодай одне щеплення проти Covid-19

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

«Уже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби!» – повідомляється в Telegram-каналі відомства.

У МОЗ також наголосили, що, згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Як відомо, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.

Графіка МОЗ

Вд початку вакцинальної кампанії щеплено 13 610 070 людей, із них отримали одну дозу – 13 610 068 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 11 549 490 людей. Загалом проведено 25 159 558 щеплень.

За минулу добу, 2 грудня в Україні 206 710 людей вакциновано проти коронавірусу. З яких одну дозу вакцини отримали 70 581 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) – 136 129.

До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.

Також Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім цього із 6 грудня Кіпр змінює правила в'їзду для українців.

Цікаво знати, що помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою.



