Розслідування важливих кримінальних справ зупинено, бо канал Коломойського хвалить владу – ексклава СБУ

Останні заяви генпрокурорки є політичними і за змістом, і за формою, упевнений Наливайченко

«Ми всі є свідками, яку «теплу ванну» влаштовують президенту та іншим можновладцям в ефірі телеканалу «1+1»

Розслідування кримінальних справ щодо «Укрнафти» та «ПриватБанку» зупинено через те, що телеканал «1+1» Ігоря Коломойського хвалить чинну владу і особисто президента Володимира Зеленського, заявив у своєму Telegram-каналі народний депутат від «Батьківщини», ексголова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

«Ми всі є свідками, яку «теплу ванну» влаштовують президенту та іншим можновладцям в ефірі телеканалу «1+1». Як в ефірі цього телеканалу, який належить олігарху Коломойському, всі одностайно вихваляють президента. Саме тому незаконно зупинені, а по суті злиті, розслідування всіх проваджень щодо «Укрнафти», де встановлено збитки на 15 млрд грн, і щодо «ПриватБанку», де збиток склав $5,5 млрд», – написав нардеп.

Слова генпрокурорки Ірини Венедіктової про активізацію розслідувань щодо низки осіб політик назвав погрозами бізнесменові Рінату Ахметову та пов'язав їх із редакційною політикою його телеканалів «ТРК Україна» та «Україна».

«Останні заяви генпрокурорки є політичними і за змістом, і за формою. Це фактично погрози власнику телеканалів Рінату Ахметову за те, що в ефірах «ТРК Україна» та «Україна 24» політики та експерти мають право висловити свою думку. А не лише ті спікери, які через слово вихваляють президента Зеленського. У такий спосіб, через погрози Генпрокуратури, влада намагається вплинути і змінити редакційну політику цих телеканалів», – додав Наливайченко.

Як відомо, генпрокурорка Ірина Венедіктова 2 грудня заявила про активізацію понад 200 кримінальних проваджень щодо осіб з «орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики». Вона не назвала імені українського мільярдера Ріната Ахметова, але натякнула, що йдеться про нього.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.