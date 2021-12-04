Скільки українців буде вакциновано до кінця року? Оприлюднено невтішну статистику

Частка вакцинованих в Україні може не досягти позначки у 40% в 2021 році

Аналітики Українського центру охорони здоров’я (UHC) прогнозували кілька тижнів тому, що частка вакцинованих однією та двома дозами може досягти 30% та 40% відповідно до кінця 2021 року, але темп вакцинальної кампанії значно сповільнився.

При теперішніх даних та темпах ця частка може відстати на декілька відсотків від прогнозованих цифр (28% вакцинованих однією дозою, та 38% – двома), вважають аналітики Українського центру охорони здоров‘я.

Дані середньої кількості нових випадків та смертей на 1 млн населення у країнах Європи показує, що кількість смертей від ковіду залежить від кількості вакцинованого населення. Не дивлячись на кількість захворювань, у країнах з високим рівнем вакцинації летальних випадків набагато менше.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19, а 37,2% пройшли повний курс вакцинації.

До слова, Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19. Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів.

Також Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів. Крім цього із 6 грудня Кіпр змінює правила в'їзду для українців.

Цікаво знати, що помер відомий австрійський антивакцинатор, який лікував Сovid-19 хлоркою.