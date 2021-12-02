Німеччина посилює обмеження для невакцинованих від Covid-19

На всій території Німеччини посилюються обмеження для невакцинованих від Covid-19

Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року. Про це повідомляє BBC.

Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на Covid-19, буде заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.

«Культура та дозвілля по всій країні будуть відкриті лише для тих, хто пройшов вакцинацію чи перехворів», – заявила Меркель.

Канцлерка пояснила таке рішення серйозним загостренням ситуації з пандемією.

«Ми зрозуміли, що ситуація дуже серйозна і хочемо вжити додаткових заходів на додаток до вже вжитих», – додала Меркель.

Також вона повідомила, що парламент планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за початок дискусій про запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Австрія з першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого.

Також в Австрії за відмову від вакцинації запровадять штрафи до семи тисяч євро.

Напередодні очільник МОЗ України Віктор Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

Зазначимо, українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон.