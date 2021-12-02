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    Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон

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    Початок виплат за вакцинацію заплановано на 19 грудня - Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон
    Початок виплат за вакцинацію заплановано на 19 грудня
    колаж: minfin.com.ua

    Тисячу гривень будуть нараховувати через додаток «Дія», але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується

    Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до бюджету на 2021 рік щодо виділення коштів для нарахування вакцинованим українцям по 1000 грн. За законопроєкт №6297 проголосували 253 депутати.

    Що передбачає закон

    «Закон передбачає збільшення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень ПДВ з імпорту на 10,2 млрд. грн, спрямувавши ці кошти на надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» (5 млрд. грн), заходи боротьби з Covid-19 (2,2 млрд. грн)», – повідомили в пресслужбі парламенту.

    Тисячу гривень будуть нараховувати через додаток «Дія», але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується. У «Дії» створять спеціальні платіжні картки, вивести кошти з яких на інші потреби буде неможливо.

    Коли і на що можна витратити кошти

    Початок виплат заплановано на 19 грудня. Розплатитися тисячею вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг:

    • квитки в кіно і театр,
    • абонементи у спортзал,
    • авіапереліт чи залізничну подорож у межах країни,
    • придбання книжок.

    Перелік усіх товарів і послуг ще формується. Українці матимуть чотири місяці, щоб скористатися цими грошима з дня нарахування.

    Джерела фінансування

    Спрямування коштів на виплати відбуватиметься за рахунок перевиконання плану надходжень по податку на прибуток підприємств, рентної плати за використання лісових ресурсів та води, ПДВ з вироблених товарів.

    «Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці.

    Зазначимо, суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн.

    Як відомо, скористатися тисячею гривень за вакцинацію від Covid-19 можна буде тільки впродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів і тільки в тому випадку, якщо ти повнолітній.

    Раніше глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

    15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

    Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

    Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

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    Теги: Верховна Рада кіно гроші закон українці фінансування щеплення вакцинація послуги
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    Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон