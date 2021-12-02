Українцям виплатять тисячу гривень за вакцинацію: Рада прийняла закон

Тисячу гривень будуть нараховувати через додаток «Дія», але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому зміни до бюджету на 2021 рік щодо виділення коштів для нарахування вакцинованим українцям по 1000 грн. За законопроєкт №6297 проголосували 253 депутати.

Що передбачає закон

«Закон передбачає збільшення дохідної частини бюджету за рахунок надходжень ПДВ з імпорту на 10,2 млрд. грн, спрямувавши ці кошти на надання допомоги в рамках програми «єПідтримка» (5 млрд. грн), заходи боротьби з Covid-19 (2,2 млрд. грн)», – повідомили в пресслужбі парламенту.

Тисячу гривень будуть нараховувати через додаток «Дія», але розроблять механізм і для тих, хто ним не користується. У «Дії» створять спеціальні платіжні картки, вивести кошти з яких на інші потреби буде неможливо.

Коли і на що можна витратити кошти

Початок виплат заплановано на 19 грудня. Розплатитися тисячею вакциновані українці зможуть за вичерпний перелік товарів і послуг:

квитки в кіно і театр,

абонементи у спортзал,

авіапереліт чи залізничну подорож у межах країни,

придбання книжок.

Перелік усіх товарів і послуг ще формується. Українці матимуть чотири місяці, щоб скористатися цими грошима з дня нарахування.

Джерела фінансування

Спрямування коштів на виплати відбуватиметься за рахунок перевиконання плану надходжень по податку на прибуток підприємств, рентної плати за використання лісових ресурсів та води, ПДВ з вироблених товарів.

«Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, збільшать до 8 млрд грн.

Як відомо, скористатися тисячею гривень за вакцинацію від Covid-19 можна буде тільки впродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів і тільки в тому випадку, якщо ти повнолітній.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.