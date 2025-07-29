Міністерство охорони здоров’я оновлює правила обов'язкового медогляду для працівників
В Україні понад 834 тис. людей працюють у шкідливих умовах
Міністерство охорони здоров’я збирається оновити правила проходження обов’язкових медичних оглядів для працівників, які піддаються шкідливим або небезпечним виробничим факторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт наказу відомства.
Новий порядок розроблено відповідно до міжнародних трудових стандартів та угод. Так, медогляди мають проходити:
- працівники, що працюють у шкідливих або небезпечних умовах (наприклад, з хімікатами, випромінюванням, вібрацією, шумом);
- особи, зайняті на роботах, де потрібен професійний добір;
- молодь до 21 року;
- працівники, які працюють у нічну зміну.
Новий порядок поширюється як на юридичних осіб, так і на фізосіб, які використовують найману працю.
Передбачено три види оглядів:
- Попередній – проводиться під час прийняття на роботу для оцінки стану здоров’я та профпридатності.
- Періодичний – залежно від умов праці, дозволяє вчасно виявляти хвороби, пов’язані з роботою.
- Позачерговий – проводиться на вимогу працівника, роботодавця, лікаря або контролюючих органів.
Результати оглядів не можуть бути підставою для дискримінації та використовуються виключно з метою моніторингу здоров’я працівників.
За даними МОЗ, в Україні понад 834 тис.осіб працюють у шкідливих умовах. На медогляди для них щороку витрачається понад 6,6 млрд грн. Вчасна діагностика дозволяє зменшити професійну захворюваність на 14-16%, що в абсолютних цифрах – до 400 випадків на рік.
Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що 4% валового внутрішнього продукту витрачається непродуктивно через нещасні випадки профзахворювання, пов'язані з трудовою діяльністю.
В Україні втрати економіки через нещасні випадки й профзахворювання оцінюють у 18 млрд грн щороку. Міністерство охорони здоров’я вважає, що новий порядок дозволить уникнути витрат, пов’язаних із компенсаціями, лікуванням і втраченою продуктивністю працівників. Водночас він забезпечить єдині стандарти безпеки на робочому місці.
До слова, опіки становлять серйозну небезпеку як для дітей, так і для дорослих. У спеку ризик термічних травм значно зростає. Водночас недотримання правил першої медичної допомоги може мати шкідливі наслідки. Про алгоритм дій в разі опіку в коментарі «Главкому» розповіла завідувачка опікового відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», лікарка-комбустіолог Леся Стрілка.