Міністерство охорони здоров’я оновлює правила обов'язкового медогляду для працівників

В Україні понад 834 тис. людей працюють у шкідливих умовах

Міністерство охорони здоров’я збирається оновити правила проходження обов’язкових медичних оглядів для працівників, які піддаються шкідливим або небезпечним виробничим факторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт наказу відомства.

Новий порядок розроблено відповідно до міжнародних трудових стандартів та угод. Так, медогляди мають проходити:

працівники, що працюють у шкідливих або небезпечних умовах (наприклад, з хімікатами, випромінюванням, вібрацією, шумом);

особи, зайняті на роботах, де потрібен професійний добір;

молодь до 21 року;

працівники, які працюють у нічну зміну.

Новий порядок поширюється як на юридичних осіб, так і на фізосіб, які використовують найману працю.

Передбачено три види оглядів:

Попередній – проводиться під час прийняття на роботу для оцінки стану здоров’я та профпридатності.

Періодичний – залежно від умов праці, дозволяє вчасно виявляти хвороби, пов’язані з роботою.

Позачерговий – проводиться на вимогу працівника, роботодавця, лікаря або контролюючих органів.

Результати оглядів не можуть бути підставою для дискримінації та використовуються виключно з метою моніторингу здоров’я працівників.

За даними МОЗ, в Україні понад 834 тис.осіб працюють у шкідливих умовах. На медогляди для них щороку витрачається понад 6,6 млрд грн. Вчасна діагностика дозволяє зменшити професійну захворюваність на 14-16%, що в абсолютних цифрах – до 400 випадків на рік.

Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що 4% валового внутрішнього продукту витрачається непродуктивно через нещасні випадки профзахворювання, пов'язані з трудовою діяльністю.

В Україні втрати економіки через нещасні випадки й профзахворювання оцінюють у 18 млрд грн щороку. Міністерство охорони здоров’я вважає, що новий порядок дозволить уникнути витрат, пов’язаних із компенсаціями, лікуванням і втраченою продуктивністю працівників. Водночас він забезпечить єдині стандарти безпеки на робочому місці.

До слова, опіки становлять серйозну небезпеку як для дітей, так і для дорослих. У спеку ризик термічних травм значно зростає. Водночас недотримання правил першої медичної допомоги може мати шкідливі наслідки. Про алгоритм дій в разі опіку в коментарі «Главкому» розповіла завідувачка опікового відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», лікарка-комбустіолог Леся Стрілка.