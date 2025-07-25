Сенсаційний прогноз: до 2050 року від супербактерій загинуть мільйони людей

Дослідження щодо людей стійкості до антибіотиків у 122 країнах демонструє жахливі економічні та медичні наслідки

Згідно з прогнозами, до середини XXI століття супербактерії можуть спричинити мільйони смертей і завдати світовій економіці збитків у розмірі близько $2 трильйонів щорічно. Такі дані містяться у моделях, розроблених науковими дослідниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Фінансоване урядом Великої Британії дослідження, що охопило 122 країни, прогнозує серйозні економічні та медичні наслідки стійкості до антибіотиків, що зростає. Без скоординованих дій глобальний ВВП може щорічно втрачати $1,7 трильйона протягом найближчих 25 років через поширення стійкості до протимікробних препаратів (СПП).

Аналітики зазначають, що найбільший економічний удар припаде на США, Велику Британію та країни ЄС. У зв'язку з цим викликає стурбованість нещодавнє скорочення фінансування програм боротьби з СПП. Так, Британія оголосила про скорочення фінансування фонду Флемінга, який займається боротьбою з СПП у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Аналогічні заходи щодо скорочення бюджетів зовнішньої допомоги було вжито й іншими країнами, включаючи США.

За словами провідного автора дослідження Ентоні Макдоннелла, скорочення фінансування програм боротьби з СПП може призвести до прискорення темпів зростання стійкості, що відповідають найпесимістичнішим сценаріям. Він наголошує, що навіть країни, які успішно контролюють рівень СПП, не можуть дозволити собі послаблювати зусилля.

Дослідники підрахували, що до 2050 року втрати ВВП в результаті СПП можуть становити близько $722 млрд на рік для Китаю, $295,7 млрд для США, $187 млрд для ЄС, $65,7 млрд для Японії та $58,6 млрд для Великої Британії. Очікується, що смертність від СПП збільшиться на 60%, а витрати на охорону здоров'я, пов'язані з лікуванням СПП, зростуть на $176 млрд на рік.

Зазначимо, кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Олена Мошинець в інтерв’ю «Главкому» розповіла, звідки в українських лікарнях взялися антибіотикорезистентні інфекції. Також вона пояснила, чому в українських військових є стійкість до антибіотиків.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася з терміновим закликом до дій, щоб запобігти повторенню епідемії вірусу чикунгунья, що переноситься комарами, яка охопила світ два десятиліття тому. Нові спалахи, пов'язані з регіоном Індійського океану, поширилися на Європу та інші континенти.