Лікарка розповіла, який популярний засіб не допомагає при опіках 

Пантенол при гострих опіках може бути шкідливим для ураженої шкіри

Завідувачка опікового відділення пояснила, чому не варто застосовувати пантенол при сонячних або термічних опіках

Опіки становлять серйозну небезпеку як для дітей, так і для дорослих. У спеку ризик термічних травм значно зростає. Водночас недотримання правил першої медичної допомоги може мати шкідливі наслідки. Про алгоритм дій в разі опіку в коментарі «Главкому» розповіла завідувачка опікового відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», лікарка-комбустіолог Леся Стрілка.

Якщо дитина провела багато часу на сонці та отримала опік, варто діяти швидко й правильно. Фахівчиня додала, що загальні рекомендації стосуються всіх – як дітей так і дорослих.

«У разі отримання опіку діємо за стандартною схемою: пити багато води, застосувати знеболювальне. Якщо шкіра червона, болить, з’явилися пухирці –охолоджуємо. Можна стати під душ з прохолодною водою або зробити компреси. Але не натирати шкіру – лише промокати», – радить лікарка.

Також Леся Стрілка наголошує: використовувати потрібно лише гелі на водній основі. «Жодних жирних кремів, сметани, кефіру – це застарілі методи, які можуть лише погіршити стан шкіри», – попереджає вона.

Чому пантенол не працює при опіках

Фахівчиня зазначила, що одна з найпоширеніших помилок при лікуванні опіків стосується використання пантенолу.

«Це дуже часте питання. Але насправді пантенол не рекомендований при гострих опіках, – пояснює вона. – Він створює плівку, яка не дає виходити теплу назовні. Тобто ми «запаковуємо» опік, і в середині тканини продовжують ушкоджуватися».

Як альтернативу вона називає пантестин-гель – засіб на водній основі, який містить пантенол і мірамістин.

«Він дозволений навіть дітям, відповідно до інструкції. Але знову ж таки головне – знеболити, охолодити, зволожити та звернутись до лікаря, якщо опік виглядає серйозно», – наголошує лікарка.

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