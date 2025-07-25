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Лікарка розповіла, який популярний засіб не допомагає при опіках 

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Лікарка розповіла, який популярний засіб не допомагає при опіках 
Пантенол при гострих опіках може бути шкідливим для ураженої шкіри
фото з відкритих джерел

Завідувачка опікового відділення пояснила, чому не варто застосовувати пантенол при сонячних або термічних опіках

Опіки становлять серйозну небезпеку як для дітей, так і для дорослих. У спеку ризик термічних травм значно зростає. Водночас недотримання правил першої медичної допомоги може мати шкідливі наслідки. Про алгоритм дій в разі опіку в коментарі «Главкому» розповіла завідувачка опікового відділення КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1», лікарка-комбустіолог Леся Стрілка.

Якщо дитина провела багато часу на сонці та отримала опік, варто діяти швидко й правильно. Фахівчиня додала, що загальні рекомендації стосуються всіх – як дітей так і дорослих.

«У разі отримання опіку діємо за стандартною схемою: пити багато води, застосувати знеболювальне. Якщо шкіра червона, болить, з’явилися пухирці –охолоджуємо. Можна стати під душ з прохолодною водою або зробити компреси. Але не натирати шкіру – лише промокати», – радить лікарка.

Також Леся Стрілка наголошує: використовувати потрібно лише гелі на водній основі. «Жодних жирних кремів, сметани, кефіру – це застарілі методи, які можуть лише погіршити стан шкіри», – попереджає вона.

Чому пантенол не працює при опіках

Фахівчиня зазначила, що одна з найпоширеніших помилок при лікуванні опіків стосується використання пантенолу.

«Це дуже часте питання. Але насправді пантенол не рекомендований при гострих опіках, – пояснює вона. – Він створює плівку, яка не дає виходити теплу назовні. Тобто ми «запаковуємо» опік, і в середині тканини продовжують ушкоджуватися».

Як альтернативу вона називає пантестин-гель – засіб на водній основі, який містить пантенол і мірамістин.

«Він дозволений навіть дітям, відповідно до інструкції. Але знову ж таки головне – знеболити, охолодити, зволожити та звернутись до лікаря, якщо опік виглядає серйозно», – наголошує лікарка.

Нагадаємо, «Главком» інформував про алгоритм виживання під завалами. Російська Федерація щодня обстрілює українські міста та села. Рятувальники закликають громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, у тому числі, якщо людина опинилася під завалами. В першу чергу, потрібно зберігати спокій, подавати сигнали та не робити різких рухів, які можуть призвести до обвалення конструкцій. 

Раніше «Главком» повідомляв, що Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила поради для громадян на випадок екстреної ситуації. Насамперед у службі радять дізнатися, де розміщене найближче укриття.

 

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Теги: спека лікар

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