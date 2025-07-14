Викрито схему розкрадання коштів: причетні посадовці Національної служби здоровʼя

Проводяться обшуки у столичних медичних закладах, а також за місцями проживання фігурантів

Наразі триває досудове розслідування

Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники ряду медичних закладів та посадовці Національної служби здоровʼя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними слідства, фігуранти справи внесли до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я неправдиву інформацію щодо кількості громадян, які отримали медичні послуги за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». Надалі вони надали фіктивні звіти до Національної служби здоров’я України. У такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Проводяться обшуки у столичних медичних закладах, а також за місцями проживання фігурантів. Встановлюються інші причетні посадові особи з НСЗУ та МОЗ.

Водночас Міністерство охорони здоров'я заявило, що інтернет-видання «Українська правда» поширило неправдиву інформацію про нібито проведення обшуків у структурах, пов’язаних із Національною службою здоровʼя, та про участь керівництва МОЗ у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами.

«Нинішнє керівництво МОЗ не є фігурантами жодного кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами та не має жодного відношення до оприлюднених у публікації припущень. МОЗ та НСЗУ залишаються відкритими до співпраці з правоохоронними органами у питаннях, пов’язаних із використанням коштів програми медичних гарантій», – йдеться у заяві.

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я нагадали, що постійно співпрацюють з правоохоронними органами у розслідуваннях зловживань з боку керівників медзакладів при використанні коштів програми медичних гарантій.