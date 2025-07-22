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У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій
Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, а також через брудні руки та предмети побуту
фото з відкритих джерел

МОЗ повідомляє про спалахи гострих кишкових інфекцій у трьох областях України

Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало три спалахи гострих кишкових інфекцій протягом тижня з 14 по 20 липня. Випадки захворювань зареєстровано у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 осіб, з яких 19 – діти. Усім пацієнтам надано необхідну медичну допомогу в лікарнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

Медики наголошують, що кількість захворювань на ГКІ прогнозовано зростає влітку. У зв'язку з цим, МОЗ нагадує про важливість дотримання профілактичних заходів: дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки та продукти; не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання; мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати; не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, а також через брудні руки та предмети побуту.

Найчастіше факторами передачі кишкової інфекції стають готові страви та кондитерські вироби, молоко та молочні продукти, а також яйця. Збудники ГКІ найчастіше містяться у сирій їжі тваринного походження (м'ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), а також у немитих фруктах та овочах. Ризики інфікування значно зростають при недотриманні умов зберігання таких продуктів – температурного режиму, строків придатності або правил транспортування.

Нагадаємо, з наступного року Україна вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), передбачену національним Календарем щеплень, для дівчат віком 12–13 років. Про це пише «Главком» з посиланням на міністерство охорони здоров'я.

«Два високоонкогенні типи вірусу – 16 і 18 – спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки. 9-валентна вакцина захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, 7 з яких є високоонкогенними», – нагадують у МОЗ.

Водночас безкоштовне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат за національним календарем здійснюється у 75 країнах, а вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я кишкова інфекція

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