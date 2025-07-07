Росіяни атакують «екстренку»: МОЗ назвав кількість постраждалих медиків та автомобілів

Шість медиків отримали поранення, двоє з них – внаслідок атаки дрона по бригаді

Росіяни систематично обстрілюють «екстренку»: шість медиків поранені, десятки авто пошкоджено

Російські війська продовжують систематично обстрілювати цивільну інфраструктуру України, дедалі частіше обираючи мішенями об’єкти екстреної медичної допомоги. Під удари потрапляють станції швидкої, пункти базування, адмінбудівлі, медичний транспорт і, найголовніше, самі медики, які попри все не припиняють своєї роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Команда ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» здійснила моніторинг втрат системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за червень і початок липня 2025 року. Згідно з їхніми даними:

Шість медиків отримали поранення, двоє з них – внаслідок атаки дрона по бригаді.

24 автомобілі швидкої допомоги пошкоджено, їх можна відновити. Ще два автомобілі повністю знищено.

Щонайменше шість об’єктів інфраструктури зруйновані або пошкоджені. Серед них – адмінбудівля, станція, пункт постійного базування бригад «екстренки», а також гараж з автівками.

Незважаючи на атаки та значні втрати, система екстреної медичної допомоги продовжує працювати. Бригади з пошкоджених об’єктів переведені до інших пунктів базування, і всі виклики опрацьовуються в повному обсязі.

Нагадаємо, 12 червня 2025 року набув чинності Указ Президента України №397/2025, що вносить суттєві зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документ деталізує умови проходження служби для осіб із медичною та фармацевтичною освітою, а також фахівців з реабілітації, особливо в умовах воєнного стану.

Як зазначають у МОЗ, ключовою зміною є запровадження норми, яка забороняє призначення таких фахівців на військові посади, що не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги. Також їх не можуть призначати на посади, що потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат. Єдиним винятком є добровільна письмова згода самого військовослужбовця на таке призначення.