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Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям
445 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності  посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках прийняті нові рішенн
фото: pixabay

Найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на Державну митну службу

Міністерство охорони здоров’я України спільно з правоохоронними органами продовжують перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо посадовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

За результатами перевірки 445 рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності  посадовцям вже скасовано, а в 286 випадках прийняті нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності (226 випадки), чи зміни терміну встановлення інвалідності (60 випадків). 

Найбільша кількість посадових осіб, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

  • Державну митну службу України – 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовано, а у 78 випадках – рішення змінено;
  • Державну податкову службу України – 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 – змінено;
  • Органи прокуратури – 448 справ із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень було скасовано, у 45 випадках рішення змінено, а 121 особи викликано на дообстеження.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. Це прозора модель, що фокусується на реальних потребах, а не лише на документах.

До слова, управління Служби безпеки у Вінницькій області отримало тимчасовий доступ до медичних справ низки осіб, яких підозрюють в одержанні фейкових груп інвалідності. Ідеться про 24 людини, які є інвалідами другої та третьої груп. Частина з них оформила відповідні документи під час воєнного стану, а деякі ще й примудрилися отримати довічно групу інвалідності.

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Теги: МСЕК Міністерство охорони здоров'я

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Здоров'я

Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям
Скасовано 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям
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