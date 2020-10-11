На Буковині за добу госпіталізували рекордну кількість хворих із Covid-19



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На Буковині за добу госпіталізували рекордну кількість хворих із Covid-19

За день 10 жовтня у лікарні потрапило 93 особи

У Чернівецькій області протягом суботи зафіксували 182 випадки інфікування Covid-19. Всього в області вже понад 16,3 тисяч хворих інфекцією.

Про це повідомляє в Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

За останню добу було зафіксовано 182 випадки хвороби, 16 319 загалом. 69 осіб одужало за останню добу, 8781 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 564 зразки за добу.

«У лікарнях області через коронавірус зараз перебувають 656 буковинців. За останній тиждень щодоби госпіталізували від 70 до 90 недужих, а сьогодні їх було найбільше від початку епідемії – 93 особи. Ліжка у стаціонарах ще є, також маємо змогу розгортати і додаткові. Потужності системи охорони здоров’я досить великі, але не безмежні. Вичерпні і сили лікарів. Тому прошу – не нехтуйте протиепідемічними нормами«, - написав Осачук.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 256 266 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 887 – летальні.

Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.