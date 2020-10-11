Епідемія коронавірусу накрила Україну: до чого треба бути готовим

Як держава готова до кризи і що робити хворим?

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Эпидемия коронавируса накрыла Украину – к чему надо быть готовым? Уже редкость семьи в Киеве, где бы кто-то не заболел. Как государство готово к кризису и что делать заболевшим?

Коронавирус это не повод для паники, это проблема, которую большинство из нас должно будет решить, так что надо действовать, и быть готовым позаботиться о себе самому.

Больницы в Киеве заполнены и врачи советуют пациентам самим искать места. Следует быть готовым, что лечиться придётся дома.

Острая нехватка врачей, способных дать квалифицированные рекомендации. Надо искать специалистов, которые будут вас консультировать в случае осложнений.

Дефицита аппаратов ИВЛ нет, но в больницах острый дефицит кислорода, который надо подавать для обеспечения тяжелобольных. Впрочем, дефицита кислородных концентраторов на рынке нет, их по-прежнему можно свободно купить через интернет.

Статистика не полная – реально заболевает в разы большее число людей. Большинство тестов люди делают себе сами – они платные и стоят от 30 до 100 долларов в частных лабораториях. Массовое дешевое или бесплатное тестирование отсутствует. Только регулярное тестирование может обеспечить контроль над распространением. Раннее выявление больных помогает быстрому лечению окружающих.

При своевременном лечении можно обойтись препаратами из ближайшей аптеки. Дефицита антибиотиков и лекарств нет, применять их надо только по рекомендациям врачей!

Коронавирусом нередко заболевают повторно, но второй раз течение болезни более слабое.

Осложнения касаются даже здоровых и молодых людей, если они допускают переохлаждение и не принимают меры сразу после появления симптомов. Не надо перехаживать на ногах недомогания.

Много случаев массовых заражений целых компаний. Друга пригласили на юбилей свадьбы, после совместного вечера заболели все сорок человек.

Маски хорошо защищают – но только если их носят все и регулярно меняют. В большинстве стран мира строгие меры контроля ношения масок. В Турции если полиция фиксирует, что люди в машине или автобусе не носят маску или не носят не на носу – штраф 4 тысячи гривен, если на наши деньги.

Прятаться от болезни дома – не вариант. Надо давать нагрузку на легкие, потому что коронавирус поражает легкие. Нужен спорт и прогулки.

Я не сторонник останавливать экономику, потому что в отличие от Европы наше государство бизнесу никак не помогает. Но нужны строгие запреты и штрафы на нахождение в транспорте и в общественных зданиях без маски на носу. Это работает в большинстве цивилизованных стран. На открытом свежем воздухе, если рядом нет толпы, маску носить не стоит.

Если вы еще не заболели, приготовьтесь, иммунитет зависит в том числе от вашего настроения и уверенности в себе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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