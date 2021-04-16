Степанов: бюджет МОЗ на популяризацію вакцинації – нуль гривень

Міністр Степанов заявив, що адаптивний карантин виявився дієвим

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у міністерства немає бюджету на популяризацію вакцинації від коронавірусу. Він заявив, що популяризація щеплень – заслуга лікарів і міжнародних організацій. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Чи відомо вам, який бюджет МОЗ на кампанію з популяризації вакцинації на рік? Нуль гривень, нуль копійок. Все, що відбувається в інформаційному просторі щодо вакцинації – заслуга наших лікарів, експертів та міжнародних організацій», – зазначив міністр.

Степанов зазначив, що епідситуація одразу починає покращуватися, як тільки всі дотримуються карантинних правил. Він також висловив надію, що до свят Київ може вийти з «червоної» зони карантину.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив про можливість запровадження посилених обмежень на Великдень і на травневі свята. За його словами, буде «особливий режим».

Тим часом, Верховна Рада на пленарному засіданні в п’ятницю 16 квітня заслухає звіт міністра охорони здоров‘я Максима Степанова про стан виконання плану вакцинації та результати впроваджених карантинних заходів у 2021 році.