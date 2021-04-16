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    Разумков розповів, чи потрібно вводити воєнний стан в Україні

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    &laquo;На сьогодні підстав для введення воєнного стану немає&raquo;, &ndash; Разумков - Разумков розповів, чи потрібно вводити воєнний стан в Україні
    «На сьогодні підстав для введення воєнного стану немає», – Разумков
    Фото з відкритих джерел

    Процедура введення воєнного стану схожа із мобілізацією

    У разі нагальної необхідності народні депутати у Верховній Раді України будуть готові ввести воєнний стан. Однак наразі про це поки не йдеться. Про це в інтерв’ю для «4 каналу» розповів спікер парламенту Дмитро Разумков.

    Разумков наголосив, що такий крок буде підтримано, лише якщо для цього виникнуть відповідні умови та буде реальна необхідність.

    «Умови чітко визначені – це схвалення указу президента. Але станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану немає», – запевнив він.

    «Багато хто нас критикує, але, як показала практика в боротьбі із пандемією, за Верховною Радою затримки не було. Ми не гальмували цей процес жодного разу. Навпаки дуже часто потім виправляли чиїсь помилки і врегульовували питання досить швидко», – наголосив голова Верховної Ради.

    Разумков пояснив, що процедура введення воєнного стану схожа із мобілізацією й нагадав, що попередні її хвилі відбувалися у такий спосіб: ухвалювався указ президента, і того ж дня засідала Верховна Рада, аби підтримати його.

    Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія та її гібридні сили провокують українських військових на Донбасі, але Україна не піддається на цей тиск.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Верховна Рада Путін воєнний стан Дмитро Разумков
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