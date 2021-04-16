Covid-19 в Україні. За минулу добу одужало понад 12 тисяч людей

За добу 15 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13 520 осіб

За добу в Україні захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників

В Україні станом на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 348 осіб;

осіб; летальних випадків – 438;

одужало – 12 054 особи ;

; здійснено тестувань за добу – 109 584.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 921 244 особи ;

; одужало – 1 465 820 осіб ;

; летальних випадків – 39 096 ;

; проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518 .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

За добу 15 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13 520 осіб.

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 458 153 людини.