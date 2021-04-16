Covid-19 в Україні. За минулу добу одужало понад 12 тисяч людей
За добу в Україні захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників
В Україні станом на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 4 348 осіб;
- летальних випадків – 438;
- одужало – 12 054 особи;
- здійснено тестувань за добу – 109 584.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 921 244 особи;
- одужало – 1 465 820 осіб;
- летальних випадків – 39 096;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
За добу 15 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13 520 осіб.
Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 458 153 людини.