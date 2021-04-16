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    Covid-19 в Україні. За минулу добу одужало понад 12 тисяч людей

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    За добу 15 квітня в Україні проти&nbsp;Covid-19 було щеплено&nbsp;13 520 осіб - Covid-19 в Україні. За минулу добу одужало понад 12 тисяч людей
    За добу 15 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13 520 осіб
    Фото з відкритих джеред

    За добу в Україні захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників

    В Україні станом на 16 квітня 2021 року зафіксовано 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

    Також за минулу добу

    • госпіталізовано – 4 348 осіб;
    • летальних випадків – 438;
    • одужало – 12 054 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 109 584.

    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 1 921 244 особи;
    • одужало – 1 465 820 осіб;
    • летальних випадків – 39 096;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

    За добу 15 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 13 520 осіб.

    Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 458 153 людини.

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    Теги: Максим Степанов хвороби вакцинація коронавірус
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