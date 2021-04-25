МОЗ оновило карантинне зонування – де діють найсуворіші обмеження

До «зеленої зони» поки що не зарахували жоден регіон

До «зеленої зони» поки що не зарахували жоден регіон

В Україні 11 «червоних» регіонів та 9 «помаранчевих»

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони: в Україні – 11 «червоних» регіонів. Так, найсуворіші обмеження діють у Києві, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській області.

У «помаранчевій» зоні 9 регіонів – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

На «жовтому рівні» Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області. Він діє як базовий у всій країні.

До «зеленої зони» поки що не зарахували жоден регіон.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 25 квітня Україна перебуває на 16 місці у світі за рівнем поширеності коронавірусу – на її території зафіксовано 2 млн 071 142 випадки хвороби.

Як відомо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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