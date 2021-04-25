  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    МОЗ оновило карантинне зонування – де діють найсуворіші обмеження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До &laquo;зеленої зони&raquo; поки що не зарахували жоден регіон - МОЗ оновило карантинне зонування – де діють найсуворіші обмеження
    До «зеленої зони» поки що не зарахували жоден регіон
    Фото: wz.lviv.ua

    В Україні 11 «червоних» регіонів та 9 «помаранчевих»

    Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони: в Україні – 11 «червоних» регіонів. Так, найсуворіші обмеження діють у Києві, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській області.

    У «помаранчевій» зоні 9 регіонів – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

    На «жовтому рівні» Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області. Він діє як базовий у всій країні.

    До «зеленої зони» поки що не зарахували жоден регіон.

    Раніше повідомлялося, що станом на ранок 25 квітня Україна перебуває на 16 місці у світі за рівнем поширеності коронавірусу – на її території зафіксовано 2 млн 071 142 випадки хвороби.

    Як відомо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я українці Україна хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies