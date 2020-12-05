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    Здоров'я

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу

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    За минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні - У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу
    За минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

    За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу підтвердили у місті Києві – 1541 та Дніпропетровській області – 1058. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях», – йдеться у повідомленні.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 78 291 випадок;
    • Вінницька область – 18476 випадків;
    • Волинська область – 25793 випадки;
    • Дніпропетровська область – 43282 випадки;
    • Донецька область – 25113 випадків;
    • Житомирська область – 31539 випадків;
    • Закарпатська область – 24330 випадків;
    • Запорізька область – 35722 випадки;
    • Івано-Франківська область – 39058 випадків;
    • Київська область – 42410 випадків;
    • Кіровоградська область – 6071 випадок;
    • Луганська область – 6910 випадків;
    • Львівська область – 49380 випадків;
    • Миколаївська область – 20734 випадки;
    • Одеська область – 50146 випадків;
    • Полтавська область – 24937 випадків;
    • Рівненська область – 33192 випадки;
    • Сумська область – 32684 випадки;
    • Тернопільська область – 29366 випадків;
    • Харківська область – 58622 випадки;
    • Херсонська область – 11731 випадок;
    • Хмельницька область – 31856 випадків;
    • Черкаська область – 26232 випадки;
    • Чернівецька область – 34924 випадки;
    • Чернігівська область – 20917 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      801716
    • Одужали
      412533
    • Хворіють
      375762
    • Померли
      13421

    Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.

    Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.

     

    Теги: українці Україна хвороби коронавірус
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