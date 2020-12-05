У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу

За минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу підтвердили у місті Києві – 1541 та Дніпропетровській області – 1058. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях», – йдеться у повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18476 випадків;

Волинська область – 25793 випадки;

Дніпропетровська область – 43282 випадки;

Донецька область – 25113 випадків;

Житомирська область – 31539 випадків;

Закарпатська область – 24330 випадків;

Запорізька область – 35722 випадки;

Івано-Франківська область – 39058 випадків;

Київська область – 42410 випадків;

Кіровоградська область – 6071 випадок;

Луганська область – 6910 випадків;

Львівська область – 49380 випадків;

Миколаївська область – 20734 випадки;

Одеська область – 50146 випадків;

Полтавська область – 24937 випадків;

Рівненська область – 33192 випадки;

Сумська область – 32684 випадки;

Тернопільська область – 29366 випадків;

Харківська область – 58622 випадки;

Херсонська область – 11731 випадок;

Хмельницька область – 31856 випадків;

Черкаська область – 26232 випадки;

Чернівецька область – 34924 випадки;

Чернігівська область – 20917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 801716

Одужали 412533

Хворіють 375762

Померли 13421

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Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.

Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.