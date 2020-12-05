У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу підтвердили у місті Києві – 1541 та Дніпропетровській області – 1058. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях», – йдеться у повідомленні.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 78 291 випадок;
- Вінницька область – 18476 випадків;
- Волинська область – 25793 випадки;
- Дніпропетровська область – 43282 випадки;
- Донецька область – 25113 випадків;
- Житомирська область – 31539 випадків;
- Закарпатська область – 24330 випадків;
- Запорізька область – 35722 випадки;
- Івано-Франківська область – 39058 випадків;
- Київська область – 42410 випадків;
- Кіровоградська область – 6071 випадок;
- Луганська область – 6910 випадків;
- Львівська область – 49380 випадків;
- Миколаївська область – 20734 випадки;
- Одеська область – 50146 випадків;
- Полтавська область – 24937 випадків;
- Рівненська область – 33192 випадки;
- Сумська область – 32684 випадки;
- Тернопільська область – 29366 випадків;
- Харківська область – 58622 випадки;
- Херсонська область – 11731 випадок;
- Хмельницька область – 31856 випадків;
- Черкаська область – 26232 випадки;
- Чернівецька область – 34924 випадки;
- Чернігівська область – 20917 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього801716
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Одужали412533
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Хворіють375762
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Померли13421
Нагадаємо, за минулу добу 4 грудня коронавірус підтвердився у 13825 людини в Україні. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівник. Також за минулу добу було госпіталізовано 1504 особи.
Померло від ускладнень хвороби – 226. Минулої доби одужало 14724 українці.