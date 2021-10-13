МОЗ планує спростити процедуру вакцинації

В Україні дозволять медсестрам робити щеплення пацієнтам без залучення лікаря

За особою залишається право вибору – погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря або ні

Міністерство охорони здоров’я хоче спростити доступ до вакцинації, дозволивши медсестрам і медбратам робити щеплення без залучення лікаря. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що проводити вакцинацію хочуть дозволити медичним працівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Медсестринство».

«До здійснення щеплень в Україні будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з організації й техніки проведення щеплень, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину», – повідомили у МОЗ.

Також передбачено, що за особою залишається право вибору – погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря або ні.

У відомстві визначили перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

До слова, на залізничних вокзалах з’являться лабораторії для екпрес-тестування на коронавірус.

Також «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати.

Сьогодні стало відомо, що Національна поліція вже встановила на планшети полісменів необхідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-коди з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

До слова, у відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей.