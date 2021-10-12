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    У відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей

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    З 7 жовтня у відділеннях&nbsp;&laquo;Укрпошти&raquo; можна отримати щеплення від коронавірусу - У відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей

    З 7 жовтня у відділеннях «Укрпошти» можна отримати щеплення від коронавірусу

    фото: facebook.com/igor.smelyansky

    Пункти вакцинації було організовано у 634 відділеннях «Укрпошти» в усіх областях

    У деяких відділеннях «Укрпошти» запрацювали пункти вакцинації. Таким чином, 7-9 жовтня у цих відділеннях щеплення від коронавірусу отримали понад 13,5 тис. людей. Першу дозу антиковідної вакцини тут отримали 8 832 пенсіонери, другу дозу – 4 265 пенсіонерів.

    Також у цих пунктах продовжилася вакцинація працівників самої «Укрпошти». За четвер–суботу першу дозу отримали 326 співробітників, другу – 49, інформують ЗМІ з посиланням на інформацію від Міністерства охорони здоров’я України.

    Загалом тимчасові пункти вакцинації було організовано в 634 відділеннях в усіх областях, йдеться в повідомленні «Укрпошти».

    «А тепер ці люди ще й зможуть користуватися автобусом, літаком і поїздом, що є додатковим бонусом до збереження життя. Сподіваюся скоро буде цифра в 100 000 людей», – написав гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    Нагадаємо, що 7 жовтня в співпраці з Міністерством охорони здоров’я України у відділеннях «Укрпошти» запрацювали перші тимчасові пункти вакцинації.

    Вакцинуватися в них можуть всі охочі. Для цього потрібно просто зайти у відділення «Укрпошти», де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

    Пункти щеплень у відділеннях «Укрпошти» допоможуть захистити від важкого перебігу Covid-19 та зберегти життя мешканців найменших і найвіддаленіших населених пунктів, оскільки поштові відділення є навіть у тих невеликих містах і селах, де немає закладів охорони здоров’я.

    Разом з тим «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни.

    Теги: пенсіонери Укрпошта щеплення вакцинація Ігор Смілянський коронавірус
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    У відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей