«Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати

Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть covid-сертифікат

В «Інтерсіті» тепер також будуть перевіряти документи при посадці

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть covid-сертифікат.

«Як паперовий, так і в «Дії». Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тест», – повідомили залізничники.

В «Інтерсіті» також будуть перевіряти документи при посадці. Зазначимо, що зазвичай в «Інтерсіті» перевіряють документи вже під час поїздки.

«Ми трохи змінимо цей процес. При посадці будуть перевірки», – повідомив представник відомства під час брифінгу.

Сьогодні стало відомо, що Національна поліція вже встановила на планшети полісменів необхідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-коди з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

З 23 вересня запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. А з 23 вересня по всій Україні запровадили «жовту» зону. У «червоній» зоні з 15 жовтня перебуватиме Херсонська область. Відомо, що СБУ та поліція готують нові рейди по кафе і кінотеатрах найближчим часом.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

У МОЗ попередили: вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

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З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.