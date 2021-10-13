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    «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати

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    Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть covid-сертифікат - «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати
    Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть covid-сертифікат
    фото: Укрзалізниця

    В «Інтерсіті» тепер також будуть перевіряти документи при посадці

    З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

    Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть covid-сертифікат.

    «Як паперовий, так і в «Дії». Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тест», – повідомили залізничники.

    В «Інтерсіті» також будуть перевіряти документи при посадці. Зазначимо, що зазвичай в «Інтерсіті» перевіряють документи вже під час поїздки.

    «Ми трохи змінимо цей процес. При посадці будуть перевірки», – повідомив представник відомства під час брифінгу.

    Сьогодні стало відомо, що Національна поліція вже встановила на планшети полісменів необхідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-коди з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

    З 23 вересня запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. А з 23 вересня по всій Україні запровадили «жовту» зону. У «червоній» зоні з 15 жовтня перебуватиме Херсонська область. Відомо, що СБУ та поліція готують нові рейди по кафе і кінотеатрах найближчим часом.

    Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

    В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

    У МОЗ попередили: вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

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    З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

    Теги: Укрзалізниця документи українці поліція карантин транспорт вакцинація коронавірус
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    «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати