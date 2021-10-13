  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    На залізничних вокзалах з’являться лабораторії для екпрес-тестування на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Антиген-тест&nbsp;за 15 хвилин визначає наявність в організмі людини&nbsp;коронавірусу&nbsp;SARS-CoV-2, що є збудником&nbsp;Covid-19 - На залізничних вокзалах з’являться лабораторії для екпрес-тестування на коронавірус
    Антиген-тест за 15 хвилин визначає наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19
    фото з відкритих джерел

    Лабораторії почнуть з'являтися перш за все на великих станціях

    Найближчим часом в Україні на великих залізничних вокзалах планують розгорнути лабораторії для екпрес-тестів на Covid-19.

    «Ми вже звернулися до найбільших українських медлабораторій для того, щоб спробувати на вокзалах розгорнути лабораторії, які зможуть надавати послуги з експрес-тестування за максимально доступною ціною», – заявили сьогодні в «Укрзаалізниці».

    За інформацією перевізника, така ініціатива спрямована на те, щоб ті, хто не може вакцинуватися мали можливість пройти тестування.

    «Ми розуміємо, що в Україні недостатній рівень вакцинації, тому розгорнення таких експрес-лабораторій, принаймні, на найбільших вокзалах, допоможе пасажирам безперешкодно подорожувати», – додають у відомстві.

    Заазначимо, що антиген-тест за 15 хвилин визначає наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19, шляхом виявлення його нуклеокапсидного білка (антигена). Коштує він в середньому 500 грн.

    Також «Укрзалізниця» пояснила, як перевірятиме covid-сертифікати.

    Сьогодні стало відомо, що Національна поліція вже встановила на планшети полісменів необхідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-коди з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

    З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

    Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    До слова, у відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

    Теги: залізниця транспорт аналізи вокзал коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На залізничних вокзалах з’являться лабораторії для екпрес-тестування на коронавірус