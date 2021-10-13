Полісмени отримали на планшети програми, які зчитують QR-коди про covid-вакцинацію

З 21 жовтня в Україні посилять карантинні обмеження та перевірятимуть тих, хто подорожує країною

Правоохоронці посилять перевірку «ковідних» документів

Національна поліція вже встановила на планшети полісменів необхідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-коди з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію. Про це вказано на сайті Національної поліції за підсумками наради.

Зараз правоохоронні органи та інші відомства напрацьовують механізми, як контролювати дотримання карантинних норм. Крім того, їм треба чітко розуміти відповідальних за порушення.

«Наприклад, керівників автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють перевезення наших громадян, організаторів спортивних заходів, безпосередньо тих осіб, які несуть відповідальність як адміністративну, так і деколи кримінальну, зокрема за недотримання епідеміологічних норм», – сказав голова Нацполіції.

Також під час наради прозвучало, що завданням поліції є проведення необхідної роз’яснювальної роботи серед перевізників. Їм говоритимуть про необхідність дотримання карантину, а також роз’яснення про відповідальність громадян та перевізників у випадку порушень.

Критичним моментом, за словами голови Нацполіції, є діяльність розважальних закладів, зокрема нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування.

З 23 вересня запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. А з 23 вересня по всій Україні запровадили «жовту» зону. У «червоній» зоні з 15 жовтня перебуватиме Херсонська область. Відомо, що СБУ та поліція готують нові рейди по кафе і кінотеатрах найближчим часом.

З 21 жовтня у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

У МОЗ попередили: вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

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