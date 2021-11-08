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    Рейтинг регіонів. В яких областях найбільше антивакцинаторів

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    &nbsp;Найбільше людей отримали щеплення у Києві - Рейтинг регіонів. В яких областях найбільше антивакцинаторів
     Найбільше людей отримали щеплення у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині

    Загалом по Україні одержали одну дозу вакцини від коронавірусу майже 30%, повний курс вакцинації пройшли 21%. Про це повідомив у Facebook аналітик Євген Істребін.

    За даними МОЗ на ранок 7 листопада кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) в Україні – 11354681:

    • отримали одну дозу – 11 354 679.
    • отримали дві дози – 7904573.

    Якщо брати вакцинацію лише дорослого населення 18+, то першу дозу одержали 36,6%, повний курс пройшло 25,5% населення. Проте не у всіх регіонах.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: рейтинг українці хвороби щеплення населення Євген Істребін
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    Рейтинг регіонів. В яких областях найбільше антивакцинаторів