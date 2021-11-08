Рейтинг регіонів. В яких областях найбільше антивакцинаторів
Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині
Загалом по Україні одержали одну дозу вакцини від коронавірусу майже 30%, повний курс вакцинації пройшли 21%. Про це повідомив у Facebook аналітик Євген Істребін.
За даними МОЗ на ранок 7 листопада кількість вакцинованих осіб від Covid-19 осіб (від початку кампанії) в Україні – 11354681:
- отримали одну дозу – 11 354 679.
- отримали дві дози – 7904573.
Якщо брати вакцинацію лише дорослого населення 18+, то першу дозу одержали 36,6%, повний курс пройшло 25,5% населення. Проте не у всіх регіонах.
Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.
До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.
Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.
Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.
Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.