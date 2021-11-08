Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

За минулий тиждень в Україні було зроблено понад 1,6 млн щеплень

В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer від коронавірусу. Вона прибула в країну на вихідних. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

Нову партію закупили за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії – 1 млн 400 тис. доз.

«Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer», – повідомив Ляшко.

Нагадаємо, Україна отримала майже 3 млн доз вакцини Moderna.

Додамо, що Pfizer завершила випробування таблеток від Covid-19. За ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від Covid-19 компанії Merck, які також призначені для пацієнтів з високим ризиком захворювання.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Тим часом Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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