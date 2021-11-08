  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загальна кількість вакцин у поставленій партії&nbsp;&ndash;&nbsp;1 млн 400 тис. доз - Україна отримала нову партію вакцини Pfizer
    Загальна кількість вакцин у поставленій партії – 1 млн 400 тис. доз
    фото з відкритих джерел

    За минулий тиждень в Україні було зроблено понад 1,6 млн щеплень

    В Україну доставили нову партію вакцини Pfizer від коронавірусу. Вона прибула в країну на вихідних. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

    Нову партію закупили за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцин в поставленій партії – 1 млн 400 тис. доз.

    «Також на вихідних доставлено чергову партію вакцини Pfizer», – повідомив Ляшко.

    Нагадаємо, Україна отримала майже 3 млн доз вакцини Moderna.

    Додамо, що Pfizer завершила випробування таблеток від Covid-19. За ефективністю препарат Pfizer перевершив пігулки від Covid-19 компанії Merck, які також призначені для пацієнтів з високим ризиком захворювання.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    Тим часом Україна майже вся «червона». Зелених зон немає, а жовтих областей лишилося три.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

    Читайте також:
    Теги: медицина Україна щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна отримала нову партію вакцини Pfizer